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NewDayNews.ru

Вторник, 21 ноября 2017, 10:18 мск

Общество

Выигравшую полмиллиарда пенсионерку завалили просьбами о помощи и угрозами

Выигравшую полмиллиарда пенсионерку завалили просьбами о помощи и угрозами
Фото: stoloto.ru

Жительница Воронежской области, которая выиграла в лотерею рекордный приз в 506 млн рублей, опасается за свою жизнь. Женщине и ее семье угрожают вымогатели.

Счастливица еще не получила свой выигрыш, так как лотерейный билет проходит проверку на подлинность. Деньги на счет пенсионерки будут перечислены частями после уплаты налогов в размере 65 млн рублей.

Как только было озвучено имя победительницы, пользователи социальных сетей буквально завалили пенсионерку просьбами о помощи, а затем начали поступать угрозы от вымогателей, пишет «Блокнот-Воронеж».

В результате женщина и ее дочь были вынуждены удалить свои личные странички в социальных сетях. В настоящее время пенсионерка старается меньше выходить из дома и не общаться с незнакомыми людьми.

Напомним, джекпот разыграли 5 ноября в телепередаче «Русское лото». Компания-оператор «Столото» сообщила, что житель Воронежской области выиграл 506 млн рублей. Около двух недель организаторы не могли разыскать победителя.

Воронеж, Зоя Осколкова

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