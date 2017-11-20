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NewDayNews.ru

Понедельник, 20 ноября 2017, 17:20 мск

Общество

Счастливый билет на полмиллиарда рублей проверят на подлинность

Счастливый билет на полмиллиарда рублей проверят на подлинность
Фото: Reuters

Лотерейный билет пенсионерки из Воронежской области с выигрышем в полмиллиарда рублей отправлен на экспертизу для проверки подлинности. Как сообщал «Новый День», женщина выиграла максимальную сумму за всю историю российских лотерей – 506 миллионов рублей. Розыгрыш состоялся 5 ноября, однако победительницу удалось найти спустя почти две недели.

В компании – организаторе лотереи сообщили, что 63-летняя пенсионерка уже оформила свой выигрыш. В настоящее время ее билет находится на проверке, затем, после подтверждения подлинности, деньги будут переведены на указанный победительницей счет.

Как потратить выигрыш, женщина пока не решила. Тем не менее, она уверяет, что часть денег она передаст на благотворительность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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