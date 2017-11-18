Российская пенсионерка выиграла полмиллиарда и едва не лишилась выигрыша

Пенсионерка из Воронежа выиграла в лотерею более 500 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», розыгрыш, в котором кто-то выиграл максимальную сумму за всю историю российских лотерей – 506 миллионов рублей, состоялся еще 5 ноября. Но обладатель выигрыша не объявлялся.

Наконец, через 2 недели счастливчика нашли: обладателем билета оказалась 63-летняя жительница Воронежской области.

Оказалось, что она попросила проверить билет внучку, но девушка либо невнимательно посмотрела результаты розыгрыша, либо вообще проигнорировала просьбу бабушки, заявив, что никакого выигрыша нет.

Билет, к счастью, сразу не выбросили, а забыли на полке. Через две недели женщина решила еще раз проверить результаты тиража на сайте организатора лотерей и обнаружила, что выиграла огромную сумму.

Как потратить выигрыш, женщина пока не решила.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.11.17

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