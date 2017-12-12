Российских школьников будут обучать семейному счастью

Образовательный курс «Семьеведение», так называемые «Уроки семейного счастья» одобрены Министерством образования и науки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, тема «семьеведение» выходит на финишную прямую, передает РИА «Новости». «Не так давно я вернулась с заседания Академии развития образования, которая разрабатывает уже этот курс. Министерство образования принципиально одобрило эту тему», – заявила Кузнецова.

«Семьеведение» или «Уроки семейного счастья» – курс, предполагающий обучение основам семейной жизни, который ранее на съезде уполномоченных по правам ребенка детский омбудсмен предложила внедрить в российских школах.

Напомним, подобный курс под названием «Нравственные основы семейной жизни» был разработан Русской православной церковью. Отмечалось, что методика позволит школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи». Однако в Минобрнауки отказались от введения курса в школьную программу и заявили, что этот вопрос требует широкого обсуждения.

Кроме того, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призывал ввести перед регистрацией брака или венчанием курс о нравственных основах семейной жизни и выступил за изучение русского свода житейских правил XVI века «Домострой» взрослыми и школьниками.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.12.17

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