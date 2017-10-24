Россиян хотят заставить изучать «Домострой» перед свадьбой

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил ввести перед регистрацией брака или венчанием курс о нравственных основах семейной жизни и выступил за изучение русского свода житейских правил XVI века «Домострой» взрослыми и школьниками. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС.

Необходимость введения курса нравственных основ семейной жизни Онищенко обосновал тем, что необходимые знания «негде почерпнуть»: «В книгах этого нет, в кино этого нет, в театрах делается все, чтобы вообще разрушить хотя бы самые намеки на семейную жизнь». Он полагает, что сейчас идет «пропаганда этой свободы на уровне млекопитающих».

Кроме этого, депутат считает необходимым как взрослым, так и школьникам изучать «Домострой». «Начать нужно с «Домостроя» – это сборник нравственных основ семейной жизни, который был собран протопопом Сильвестром», – заявил политик, указав, что «это литературный памятник, а все его путают с религиозным, протопоп Сильвестр его собрал как интеллектуал и мыслитель своего времени, будучи духовником Ивана Грозного».

Накануне сообщалось о предложении Ассоциации родительских комитетов в адрес Министерства образования и науки России внести в обязательную школьную программу курс под названием «Нравственные основы семейной жизни», разработанный Русской православной церковью. Отмечалось, что образовательный курс рассчитан на старшеклассников. Методика позволит школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи», отмечал «Коммерсант». В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что не собираются вводить в школьную программу новый курс, подготовленный РПЦ. Этот вопрос требует широкого обсуждения, сообщил пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов.

Отметим, что в 2012 году в школах начали преподавать курс «Основы религиозных культур и светской этики». Школьники 4-х классов могут на выбор изучать основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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