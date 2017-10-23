Курс о семейной жизни от РПЦ хотят внести в школьную программу

Ассоциация родительских комитетов предложила Министерству образования и науки России внести в школьную программу курс под названием «Нравственные основы семейной жизни», разработанный Русской православной церковью.

По словам авторов, образовательный курс рассчитан на старшеклассников. Методика позволит школьникам освоить «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре» и подготовит их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи», пишет «Коммерсант».

Пока неизвестно, в рамках какого предмета и в каком объеме новый курс будет представлен в школьной программе, этот момент прояснят консультации с экспертами. В то же время идея нашла поддержку в Минобрнауки, а также в Ассоциации родительских комитетов.

Учебно-методическое объединение по общему образованию при Российской академии образования проведет обсуждение о включении курса в программу в ноябре.

Стоит отметить, что пять лет назад в школах начали преподавать курс «Основы религиозных культур и светской этики». Школьники 4-х классов могут на выбор изучать основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.10.17

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