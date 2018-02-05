РПЦ озаботилась нравственными ценностями дошколят

В синодальном Отделе религиозного образования и катехизации разрабатывают программу по основам нравственных ценностей для воспитанников детских садов. Тестовое обучение проведут в православных дошкольных учреждениях.

В качестве эксперимента программу воспитания на основе традиционных нравственных ценностей опробуют в православных детских садах Смоленска, Кемерово, Нижнего Новгороду, пишет «Интерфакс» со слов главы сектора православного образования синодального отдела диакона Германа Демидова.

Авторы собирают сделать программу максимально универсальной. Пилотный запуск позволит определить, насколько план обучения подходит для использования в дошкольных учреждениях разных религиозных организаций.

«Мы постараемся, чтобы она имела максимально универсальный характер, чтобы усилия, которые предпринимает синодальный отдел, не носили характер конфессионально-религиозной замкнутости, но апеллировали бы к традиционным моральным ценностям, которые лежат в основе нашей культуры», – отметил Демидов.

Как ранее писал «Новый День», Ассоциация родительских комитетов предложила Министерству образования и науки России внести в школьную программу курс под названием «Нравственные основы семейной жизни», разработанный Русской православной церковью. В министерстве тогда заявили, что школьная программа уже сформирована и принята, в ней в полной мере представлены вопросы семьи, в частности, эта тема включена в основы религиозной культуры и светской этики и обществознания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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