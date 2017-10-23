Школьная программа сформирована: Минобрнауки опровергло введение нового курса от РПЦ

Министерство образования и науки не собирается вводить в школьную программу новый курс, подготовленный РПЦ. Этот вопрос требует широкого обсуждения, об этом сообщил пресс-секретарь министра образования Андрей Емельянов.

Ранее газета «Коммерсант» написала о том, что Ассоциация родительских комитетов предложила Минобрнауки внести в школьную программу курс под названием «Нравственные основы семейной жизни», разработанный Русской православной церковью. По данным издания, идея нашла поддержку в министерстве.

«Там не было фраз о том, что мы это берем. Там приводятся слова [замминистра образования Татьяны] Синюгиной, которая сказала, что это своевременно и целесообразно. И все. Она не сказала, что мы это делаем, вводим или проводим какую-то работу, направленную на это. Есть ли сам курс, рассматривается ли он», – сообщил Емельянов РИА «Новости».

Кроме того, чиновник заявил, что школьная программа уже сформирована и принята, в ней в полной мере представлены вопросы семьи, в частности, эта тема включена в основы религиозной культуры и светской этики и обществознания.

«Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом», – отметил Емельянов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.10.17

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