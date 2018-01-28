Правозащитники насчитали более 5 тысяч участников акций за бойкот выборов

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам мониторинга акций в поддержку бойкота президентских выборов в российских городах, которые сегодня проводят сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, насчитали 5,5 тысяч участников. Эта цифра не включает митингующих в Москве и Петербурге.

«В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске – около 600, в Нижнем Новгороде – порядка 550, в Перми – 380, в Челябинске – 350, в Омске – 270, в Саратове – 230, в Самаре – 220, в Красноярске – 205, в Томске и Владивостоке – 200, в Иркутске – 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово – 150, в Ижевске – 120, в Тюмени – 115, в Оренбурге – 100, в Кургане – 80, в Комсомольске-на-Амуре – 70, в Чите – 63, в Улан-Удэ – 60, в Астрахани – 50, в Якутске и Южно-Сахалинске – 35, в Магадане – 20, в Благовещенске – 16, в Петропавловске-Камчатском – 1», – говорится в сообщении на сайте СПЧ.

В Москве, по данным полиции, в несанкционированной акции участвуют около тысячи человек. В Петербурге, по информации «Фонтанки», на улицу вышли более 1000 тыс. человек. Один из организаторов «забастовки избирателей» Алексей Навальный был задержан в центре Москвы и доставлен в отделение полиции. На него будет составлен протокол за нарушение правил проведения публичных акций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.18

В Москве и Петербурге на забастовку собрались несколько тысяч человек. Навальный задержан. / В Екатеринбурге на митинг за бойкот выборов вышла тысяча человек (ФОТО, ВИДЕО). / «Опасно для жизни»: На Украине сравнили с тяжёлой никотиновой зависимостью тягу граждан к российской культуре. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»