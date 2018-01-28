В Москве и Петербурге на забастовку собрались несколько тысяч человек. Навальный задержан

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в центре Москвы во время несогласованной акции в поддержку объявленной им «забастовки избирателей».

Полицейские задержали Навального на Тверской улице. Правоохранители выхватили его из толпы и посадили в автозак. В настоящее время скандальный политик доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», сообщает столичный полицейский главк.

Правоохранители оценили число участников несогласованной акции на улице Тверской и на прилегающих территориях в центре Москвы в 1000 человек.

На Пушкинской области собрались несколько сотен человек, в основном молодежь. Полиция пока не вмешивается в происходящее, призывая активистов разойтись, так как акция не была разрешена властями. Собравшиеся периодически скандируют антипутинские лозунги и призывы к бойкоту мартовских выборов президента РФ.

По информации Telegram-канала Mash, в центре Москвы за акцией наблюдают около 1,5 тыс. правоохранителей. Им дано указание действовать максимально вежливо, но пресекать любые провокации и нарушения.

В Санкт-Петербурге в несогласованной акции участвуют более тысячи человек, передает «Фонтанка». Участники акции идут маршем с площади Пролетарской Диктатуры к Таврическому саду по Тверской улице. По последним данным, полиция начала задерживать наиболее активных участников, скандирующих лозунги. К настоящему моменту задержано около 10 человек.

Митинги и манифестации за бойкот президентских выборов проходят в других городах России, часть из них согласована властями. Судя по данным СМИ, акции в сибирских городах не собрали огромного числа участников. Самой многочисленной акцией оказался митинг в Новосибирске, на который, по разным данным, пришли от 700 до 1000 человек. В остальных городах на митинги собрались от нескольких десятков до несколько сотен человек.

Что касается задержанных в ходе несогласованных акций в поддержку «забастовки избирателей», по данным ОВД-Инфо, по всей России их число достигает 180 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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