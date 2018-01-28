Автозаки и сотни силовиков: в центре Москвы и Петербурга усилены меры безопасности перед акцией сторонников Навального На несогласованных митингах в регионах задержаны несколько десятков человек

Правоохранители усилила меры безопасности в центре Москвы перед акцией сторонников Алексея Навального в рамках объявленной скандальным политиком всероссийской «забастовки избирателей» в поддержку бойкота президентских выборов.

Наряды полицейских и бойцы ОМОН дежурят на Пушкинской и Тверской площадях. Вдоль Тверской улицы стоит множество автобусов с силовиками, выставлены металлические рамки и ограждения, передает радиостанция «Говорит Москвы».

Ранее столичные власти отклонили заявку сторонников Навального на проведение акции на улице Тверской, предложив взамен альтернативные площадки. Однако инициаторы мероприятия не ответили на предложение, а Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую. Власти Москвы и прокуратура предостерегли организаторов акции от проведения несанкционированного мероприятия. МВД, в свою очередь, пообещало жестко пресекать действия нарушителей.

Стоит отметить, что полиция утром пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Навальным, откуда ведется трансляция акций сторонников недопущенного до президентских выборов оппозиционера в российских городах. Правоохранители вскрыли двери болгаркой и объявили, что в офисе может быть бомба, рассказал директор ФБК Роман Рубанов. Также сообщается о задержании действующего главы московского штаба Навального Сергея Бойко и его бывшего главы Николая Ляскина,а также 6 сотрудников ФБК. Кроме того, по данным юриста фонда Ивана Жданова, силовики с болгарками пришли в помещение федерального штаба акции, где хранится атрибутика, и начали пилить дверь. .

Усилены меры безопасности и в Санкт-Петербурге, где митинг в поддержку «забастовки избирателей» также не был согласован. На подходах Смольного стоят автозаки, сообщают в соцсетях. Перед началом акции оппозиции были задержаны двое волонтеров штаба Навального.

Митинги в рамках «забастовки избирателей» состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Магадане, Томске, Кемерове, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Якутске. Сейчас митинги проходят в Омске, Оренбурге, Самаре, Уфе, Челябинске и ряде других регионах. СМИ оценивают число участников акций от нескольких десятков до 500-700 человек. В ряде городов акции были согласованы местными властями и прошли спокойно. Однако неразрешенные митинги сопровождались задержаниями его участников. Так, в Уфе, по данным местных СМИ, задержаны не менее 28 человек, в Кемерово – 14 человек. По информации ОВД-Инфо, в Томске задержаны «10 или более человек». Есть также задержанные в Самаре, Чебоксарах, Омске и других городах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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