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Пятница, 26 января 2018, 15:18 мск

Москва

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Президиум Верховного суда поставил крест на президентских планах Навального

Скандальный политик Алексей Навальный не будет допущен к президентским выборам. Точку в этом вопросе поставил президиум Верховного суда России.

Жалоба оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать выдвинувшую его инициативную группу была рассмотрена, и судья принял решение об отказе передать ее для рассмотрения на судебном заседании, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», ранее Навальному было отказано в регистрации инициативной группы «из-за отсутствия у него пассивного избирательного права». 6 января Верховный суд РФ подтвердил решение Центризбиркома о недопуске Навального к участию в президентских выборах.

Между тем, сам политик ранее заявлял о намерении обжаловать отказ в Европейском суде.

Москва, Ольга Ветрова

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