«Почта России» провалила запуск портала ГИС ЖКХ

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), оператором которой является «Почта России», не готова к запуску. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ по результатам проверки предприятия, в ходе которой вскрылись и другие нарушения.

«Анализ статистики показал, что размещенные на портале ГИС ЖКХ данные – неполные. Во-первых, отсутствуют плановые показатели в полном объеме для расчета указанной статистики. Во-вторых, не учитывается полнота заполнения характеристик. Количество многоквартирных домов, по которым заполнено более 90% характеристик, составляет менее 1%», – сообщается на сайте СП.

Таким образом, низкий процент заполнения базы информацией говорит о том, что программа не готова к полноценному запуску. Систему нельзя использовать для предоставления данных гражданам и оплаты жилищно-коммунальных услуг, заключили специалисты.

Аудиторы также нашли нарушения в части оформления недвижимого имущества ФГУП «Почта России». В частности, предприятие не обеспечило госрегистрацию прав собственности на 2,23 тысячи объектах недвижимого имущества и права хозяйственного ведения на 2,35 тысячи объектов. Кроме того, нет госрегистрации на 1,77 тысячи земельных участков, еще 3,74 тысячи арендованных участков не переоформлены.

Аудиторы СП отметили, что покупка самолетов ТУ-204-100С-03, на которые было потрачено 3,4 млрд рублей, не предусмотрена программой деятельности ФГУП «Почта России», что повлекло снижение объема инвестиций предприятия в развитие производственной инфраструктуры.

Что касается заработной платы сотрудников организации, то специалисты СП зафиксировали более чем 10-кратное превышение зарплаты управленцев над заработком работников основного производства. В ряде регионов среднемесячная заработная плата почтальонов, операторов связи и сортировщиков и вовсе снизилась.

Как ранее писал «Новый День», ГИС ЖКХ – это всероссийский портал, созданный на базе площадки Госуслуг, где можно получить всю информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А именно: почитать законы и новости, касающиеся ЖКХ, посмотреть реестр управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, у которых есть лицензии на работу в этой сфере, увидеть отчеты надзорных ведомств. Плюс – и это самое главное – на сайте ГИС должны появиться личные кабинеты собственников, это так называемая закрытая часть, где можно посмотреть информацию о начисленных платежах по любому виду жилищно-коммунальных услуг в квартире и в многоквартирном доме, о расходах и доходах УК и ТСЖ, о проделанной работе обслуживающих организаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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