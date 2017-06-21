Россиянам запретили не платить коммуналку за отсутствие данных в ГИС ЖКХ / Правительство смягчает санкции для коммунальщиков

Правительство РФ отказалось разрешить жителям страны не платить за коммунальные услуги, если данные о них не были размещены в Государственной информационной системе ЖКХ. Введение нормы планировалось на 1 января 2018 года, теперь решением Белого дома граждане смогут только не платить пени за задержку платежей и лишь с 2019 года.

Изначально предполагалось, что, если информация о начислениях не размещена в информсистеме, граждане могут не оплачивать коммунальные услуги. Однако бизнес-сообщество выступило резко против инициативы, опасаясь лавины неплатежей. Идею раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей, представители которого обратили внимание на некорректную работу системы. Уверенности в реализуемости этой нормы не было и у Минстроя, пишет «Коммерсант».

Правительство прислушалось к бизнесу и пошло на уступки. В частности, ответственность за неразмещение сведений в ГИС ЖКХ решили разделить, а введение мер экономического стимулирования размещения поставщиками полной информации отложить до 1 января 2019 года.

Так полную неоплату квитанций за ЖКУ гражданами заменили на возможность отказа от штрафов за несвоевременный платеж. Кроме того, ответственность предлагается ввести и для оператора ГИС ЖКХ – «Почты России». По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, санкции в отношении оператора системы будут применяться, например, за потерю данных или сбои, повлекшие причинение ущерба. Согласованные поправки будут готовы к 1 сентября.

В настоящее время, по данным Минкомсвязи, в ГИС ЖКХ зарегистрированы все управляющие организации страны, 81% ТСЖ и ЖСК, 92% ресурсоснабжающих организаций. В системе отметились практически все региональные и муниципальные органы власти, а также была размещена информация о 95% многоквартирных и 68% жилых домов.

Как ранее писал «Новый день», ГИС ЖКХ – это всероссийский портал, созданный на базе площадки Госуслуг, где можно получить всю информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. А именно: почитать законы и новости, касающиеся ЖКХ, посмотреть реестр управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, у которых есть лицензии на работу в этой сфере, увидеть отчеты надзорных ведомств. Плюс – и это самое главное – на сайте ГИС должны появиться личные кабинеты собственников, это так называемая закрытая часть, где можно посмотреть информацию о начисленных платежах по любому виду жилищно-коммунальных услуг в квартире и в многоквартирном доме, о расходах и доходах УК и ТСЖ, о проделанной работе обслуживающих организаций.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

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