В правительстве РФ задумались о плавающем графике школьных каникул

В российском правительстве обсуждают возможность переносить зимние школьные каникулы ради популяризации катания на горных лыжах на курортах Северного Кавказа, заявил вице-премьер Александр Хлопонин, пишет «Российская газета».

Хлопонин привел в пример опыт европейских стран, где существует гибкая система каникул. По его словам, государства переносят их, если, например, в Альпах в январе нет снега. «Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть», – подчеркнул вице-премьер.

Хлопонин добавил, что нужно изучать передовой международный опыт в этой сфере.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.18

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