Минобрнауки выступило против плавающего графика школьных каникул, в Госдуме – за

Минобрнауки России сочло нецелесообразной инициативу о введении гибкого графика зимних школьных каникул, которая по задумке правительственных чиновников должна способствовать развитию туризма на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

В министерстве отметили, что рассматривали этот вопрос по поручению президента РФ, но после изучения позиции регионов, родителей и педагогов решили не поддерживать идею плавающего графика начала школьных каникул. «Изучив мнения всех субъектов РФ, а также родительского и педагогического сообщества, министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

В министерстве отметили, что против гибкого графика – как начала учебного года, так и каникул – высказались более 89% учителей, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство российских регионов.

Между тем зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал идею переноса школьных каникул ради развития горнолыжного туризма в Южном федеральном округе. По его словам, «это очень правильно», поскольку позволит на 100% использовать туристическую инфраструктуру, передает RT. «Если дать возможность гибкого переноса зимних каникул, дети смогут использовать курорты в Сочи и Северного Кавказа для развития своих спортивных навыков, <…> отдохнуть по более дешевым ценам и <…> получить плюс к своему здоровью», – считает парламентарий.

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин сообщил, что в правительстве РФ обсуждают возможность переноса зимних школьных каникул ради популяризации катания на горных лыжах на курортах Северного Кавказа. В интервью «РГ» он отметил, что такая практика распространена в ряде европейских стран. По словам вице-премьера, власти переносят их, если, например, в Альпах в январе нет снега. Хлопонин в связи с этим заявил о необходимости изучать передовой международный опыт в этой сфере.

В августе прошлого года стало известно о разработке депутатами из фракции ЛДПР законопроекта, который позволяет муниципалитетам самостоятельно переносить начало учебного года по «объективным условиям» на 1 октября. «Принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», – сочли в ЛДПР.

Как сообщал «Новый День», еще в 2015 году президента РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения плавающей даты начала учебного года в образовательных учреждениях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда пояснил, что поручение главы государства заключается в том, чтобы изучить все плюсы и минусы такого предложения, а сам президент против изменений. Тогда же прозвучали предложения ввести гибкие летние каникулы, чтобы снизить нагрузку на транспортную систему в августе, когда родители возвращаются из отпусков с детьми к 1 сентября. Кроме того, высказывались мнения, что сдвиг каникул позволит эффективнее использовать туристический потенциал регионов, в полной мере задействовав для отдыха и бархатный сезон.

Стоит отметить, что во многих странах школы самостоятельно устанавливают даты начала и окончания учебного года, а также продолжительность каникул. В Индии и Японии школьники начинают учиться с 1 апреля, в Испании нет конкретной даты, но школьники должны начать учиться не позднее 1 октября. Конкретной даты начала учебного года нет в США и Австрии, а также в Италии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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