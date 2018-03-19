«Грубо нарушает права детей»: учителя раскритиковали новый стандарт по литературе

Школьные учителя литературы выступили против принятия нового образовательного стандарта, предложенного Минобрнауки. По мнению преподавателей, разработанная программа не только не учитывает интересов ученика и учителя, а также не отвечает вызовам времени и подрывает авторитет российского образования.

Открытое письмо о новом стандарте по литературе опубликовано на сайте Гильдии словесников. Под письмом поставили подписи 277 школьных учителей, методистов и преподавателей вузов. «Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам», – пишут авторы письма.

Новый стандарт предлагает к изучению 235 произведений за пять лет. При этом книжки строго распределены по классам и не включают популярную среди детей современную литературу, написанную для подростков. По словам учителей, «прочитать и обсудить на уроках все включенные в программу тексты вдумчиво и качественно невозможно». Перегруженность исключает возможность полноценного освоения материала.

Более того, «документ грубо нарушает права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до 6 класса», указывают учителя. Если Министерство образования примет документ, то даст право контролирующим органам ловить детей на незнании большого списка произведений.

«Предложенный в проекте документа список произведений является серьезным шагом назад в построении программы по литературе, не учитывает интересов ученика и учителя, отстал от современной науки о литературе; он не берет в расчет изменившихся практик чтения, не отвечает вызовам времени», – заключают преподаватели.

Кроме того, авторы письма напомнили, что вышеуказанные спорные вопросы выносились на общественные обсуждения: «Следовательно, мнение профессионального сообщества составителями документа не учитывалось. Уверены, что это точно не является продуктивным вектором образовательных реформ. Таким образом, проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнения учительского сообщества, содержит множество внутренних противоречий и подрывает авторитет российского образования».

Заседание совета по стандартам, на котором планировалось рассмотреть предложения Минобрнауки по школьной программе по литературе, должно было состояться сегодня. Однако позже стало известно, что мероприятие отменили, передает «Коммерсант». Новая дата обсуждения пока не назначена.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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