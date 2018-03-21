После критики учителей Минобрнауки доработает новый стандарт по литературе

В Министерстве образования и науки состоялось заседание, на котором обсуждался новый стандарт изучения литературы в школах. Ранее предложения министерства были жестко раскритикованы педагогами, которые заявили, что разработанная программа не только не учитывает интересов ученика и учителя, а также не отвечает вызовам времени и подрывает авторитет российского образования.

На заседании введение нового Госстандарта было решено отложить до последующего обсуждения, сообщил НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. По его словам, «дискуссия-полемика не носила конфронтационного характера».

«Мнения конечно разделились, но сказать, что это приняло силу закона нельзя, потому что все-таки большинство людей решило вернуться к этому вопросу, ведь там целый ряд вещей, которые вызывают сомнения. Например, с литературой такой детальный перечень произведений. И отсутствие профилизаций в ряде предметов, которые тоже необходимы», – отметил Ямбург.

Решение повременить с принятием стандарта по литературе поддержало Министерство социального развития и другие участники обсуждения.

В свою очередь глава Минобрнауки Ольга Васильева считает, что замечания по поводу списка литературы, предложенного новым стандартом к изучению в школе, необоснованны. «Разговор оппонентов, что 235 произведений [много] – разговор ни о чем», – заявила министр. Васильева отметила, что в список входит литературная классика, к тому же многое из 235 произведений – стихотворения.

Как ранее сообщал «Новый День», заседание совета по стандартам Минобранауки должно было состояться 19 марта. Однако школьные учителя литературы выступили против принятия нового образовательного стандарта. В открытом письме они заявили, что проект документа составлен непрофессионально, не опирается на мнения учительского сообщества, содержит множество внутренних противоречий и подрывает авторитет российского образования. К данному моменту подписи под письмом поставили 817 школьных учителей, методистов и преподавателей вузов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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