В школьных учебниках нашли пропаганду курения и насилия: госэксперты забраковали почти треть книг

Государственная экспертиза Российской академии образования, проведенная впервые, признала некондиционными 30% книг, которые предлагалось включить в перечень рекомендованных учебников для школ. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. Ранее учебные пособия оценивались только экспертами, которых выбирали сами издатели.

«В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 – положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», – цитируют Васильеву «Известия».

Примечательно, что у предложенных изданий были положительные заключения независимых экспертиз, подготовленных по заказу издательств. «Вызывают удивление факты несоответствия учебников, поданных на экспертизы, с их вариантами, о которых говорит общественность. У нас есть пример от РАН, когда учебник был детально проверен, однако, согласно сообщениям в СМИ, в нем содержится информация о впадении реки Волги в Черное море», – рассказала Васильева.

Кроме банальных опечаток, неточностей и неверных формулировок в учебниках есть и крайне странные ошибки. Так в учебнике музыки школьникам предлагали придумать биографию Моцарта, в пособии по химии перепутали натрий и калий, а в книге по обществознанию автор утверждал, что с накачанными и накрашенными людьми «абсолютно не о чем говорить, … с подобными людьми стыдно бывать в обществе». В одном из учебников по ОБЖ иллюстрация с зенитным ракетным комплексом США была подписана как «ракетный комплекс ПВО России». Более того, в забракованных книгах даже обнаружили пропаганду курения и насилия в иллюстрациях.

Результаты экспертизы будут направлены членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для детального анализа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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