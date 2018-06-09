Треть книг вычеркнут из федерального списка школьных учебников

Федеральный перечень учебников для школ сократится на 30%. Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева.

«В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его – это как раз осенний период», – сказала Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

Министр уточнила, что если забракована одна книга из серии, то изымают все книги этой линии. Новый сокращенный перечень будет рекомендован руководствам школ начиная с 2019 года.

Как ранее сообщал «Новый День», государственная экспертиза Российской академии образования, проведенная впервые, признала некондиционными 30% книг, которые предлагалось включить в перечень рекомендованных учебников для школ. Примечательно, что у предложенных изданий были положительные заключения независимых экспертиз, подготовленных по заказу издательств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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