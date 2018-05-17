ООН: К середине века население России сократится до 132 млн

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) предсказал сокращение численности россиян. По подсчетам специалистов, к 2050 году в России будет проживать около 132 млн человек, что на 12 млн меньше, чем сейчас.

Во всем мире наблюдается процесс урбанизации, доля жителей городов растет, тогда как из сельской местности люди уезжают. К середине века в городах будут проживать 68% населения планеты. Сегодня этот показатель фиксируется на 55%, свидетельствуют данные доклада ДЭСВ ООН.

В России процесс урбанизации при сокращении населения продолжится. По мнению авторов доклада, к 2050 году доля городского населения РФ составит 74,4%, то есть в городах будет проживать около 110 млн человек. Например, уже к 2035 году в Москве и Санкт-Петербурге численность горожан вырастет, считают в ООН, до 12,8 млн и 5,6 млн человек соответственно.

При этом число жителей сельской местности снизится до 22,1 млн с 36,8 млн человек. По наблюдениям департамента ООН, которые ведутся с 1950 года, население российских сел и деревень неуклонно снижается. Так вне городов в РСФСР проживали 57,5 млн человек. В целом население России будет неуклонно сокращаться: до 140,5 млн человек в 2030 году и 132,7 млн человек в 2050 году.

Напомним, прошлый год оказался для России худшим по показателю рождаемости за последние десять лет. По данным Росстата, уровень рождаемости снизился на 10,7%: в стране родилось 1,69 млн детей, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Впрочем, в 2017 году снизилась и смертность – на 63,6 тысячи, до 1,824 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

На месторождении в ХМАО застрелили охранника. / Глава СПЧ раскритиковал законопроект о пособниках санкций против России. / Глава гострудинспекции на Ямале проигнорировал голодовки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»