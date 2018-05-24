Вину за демографический кризис в России возложили на мужчин

Эксперт Минздрава РФ считает, что снижение рождаемости в стране обусловлено изменением социального поведения мужчин, которые не готовы брать на себя ответственность за семью, предпочитая тратить жизнь на потакание вредным привычкам.

Российские мужчины теряют активную жизненную позицию, злоупотребляют алкоголем и употреблением нездоровой пищи. В результате репродуктивные возможности представителей сильного пола снижаются. Об этом НСН рассказал Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук Олег Аполихин.

«Общество потребления, которое развивает в человеке эгоизм, гедонизм, дает установку: «живи только для себя, получай удовольствие». А ведь за женщину нужно отвечать, за ребенка нужно отвечать», – отметил эксперт.

Такое общество делает человека слабым, что естественным образом приводит к снижению интенсивности репродуктивного поведения. Мужчины становятся женоподобными, быстрее устают, страдают бессонницей, у них появляется раздражительность, возникают депрессии.

Ранее Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) предсказал сокращение численности россиян. По подсчетам специалистов, к 2050 году в России будет проживать около 132 млн человек, что на 12 млн меньше, чем сейчас.

Как сообщал «Новый День», прошлый год оказался для России худшим по показателю рождаемости за последние десять лет. По данным Росстата, уровень рождаемости снизился на 10,7%: в стране родилось 1,69 млн детей, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Впрочем, в 2017 году снизилась и смертность – на 63,6 тысячи, до 1,824 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.18

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