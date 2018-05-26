«Футбол фром май харт». Мутко заговорил об уходе из РФС из-за новых полномочий

Вице-премьер России, член исполкома Российского футбольного союза Виталий Мутко, который в новом кабмине будет отвечать за вопросы строительства и регионального развития, сегодня выступил на конференции РФС. Напомним, в декабре прошлого года он временно отказался от руководства РФС в связи с судебными разбирательствами в Спортивном арбитражном суде.

Мутко среди прочего высказался по поводу своего будущего в футбольной деятельности. Он заявил, что новый пост в правительстве стал для него «очень серьезным вызовом». «Я буду заниматься серьезными вопросами, развитием регионов, повышением качества жизни граждан», – отметил Мутко, чьи словам приводит «Интерфакс». При этом он допустил, что через несколько месяцев он покинет РФС: «Возможно, через три или четыре месяца я уже не буду с вами».

Мутко однако дал понять, что всегда будет с отечественным футболом, всегда будет наблюдать за его судьбой, использовав фразу, давно ставшую мемом: «Напоследок скажу: футбол фром май харт».

Мутков в декабре 2017 года временно покинул пост президента РФС в связи с планом подать иск в Спортивный арбитраж против Международного олимпийского комитета, который пожизненно запретил ему посещать Олимпиады из-за допингового скандала. Исполняющим обязанности президента организации стал Александр Алаев. Тогда же Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018».

18 мая президент РФ Владимир Путин утвердил Виталия Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.05.18

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