В МЧС грядет реформа. Глава ведомства взялся за кадровый вопрос

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о необходимости проработать вопросы подбора кадров и назначения на вакантные должности такого числа сотрудников, которое позволит «реагирующим подразделениям» эффективно выполнять свои задачи. Речь идет о ликвидации дефицита кадров. Об этом он заявил в ходе первого селекторном совещании в новой должности.

По его словам сейчас проводится анализ работы ведомства, на основе которого будут приниматься решения, направленные на увеличение эффективности работы спасателей и пожарных. Ранее президент России Владимир Путин потребовал от нового главы ведомства, сменившего Владимира Пучкова, усилить контроль за объектами массового пребывания людей (подобных сгоревшему в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня») и укрепить пожарную безопасность общественных мест.

Как напоминает РИА «Новости», масштабная оптимизация структуры и численности МЧС началась в 2014 году. Тогда под сокращение попали 30% сотрудников региональных центров а надзорных органов и обеспечивающих подразделений – на 10%. Кроме того, под увольнение попали 20% сотрудников аппарата Главного управления МЧС по Москве, а подразделений надзорной деятельности главка еще на 20%.

В центрах управления в кризисных ситуациях в территориальных органах министерства под сокращение попал каждый десятый сотрудник. Согласно плану развития сил МЧС на 2016-2020 годы была сокращена численность центров управления в кризисных ситуациях в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и в других регионах.

Отметим, что Зиничев работал в Федеральной службе безопасности. Он начал рядовым сотрудником и дослужился до заместителя директора. В 2016 году он возглавил Калининградскую область, но вскоре ушел в отставку с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.18

Опять непогода: на Среднем Урале ожидаются грозы с сильным ветром. / Ничего святого: украинцы «прошлись» по памяти погибших добровольцев ЧВК «Вагнер». / Дипломаты сыграли в гольф под снегом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»