В МЧС заявили о возобновлении проверок среднего бизнеса

Приказ МЧС о запрете проверок среднего бизнеса будет отменён, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. «Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС», – сказал он.

Из требований федерального законодательства следует, что с 1 января 2016 года до конца 2018 года в России от плановых проверок освобождаются лишь объекты малого бизнеса. На средний бизнес «надзорные каникулы» не распространяются.

Между тем, в сентябре 2016 года тогдашний глава МЧС Владимир Пучков подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. К ним не относились только учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.

По словам Чуприяна, МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора. «Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», – пояснил он.

Особое внимание уделят материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. «Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений», – рассказал Чуприян.

Как передает РИА «Новости», помимо этого планируется изменить статистический учёт пожаров, чтобы получать достоверную статистику. «Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий», – уточнил Чуприян.

Как писал «Новый День», днем ранее новый глава МЧС России Евгениий Зиничев поручил пересмотреть подходы к работе надзорных органов, а также указал на нехватку квалифицированных кадров в ведомстве и анонсировал кадровые решения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.18

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