Минобороны РФ меняет правила призыва в армию

Министерство обороны России готовится внести коррективы в правила призыва на срочную службу. Так новобранцев поделят на две категории, признанные ограниченно годными граждане по желанию смогут пройти повторную медкомиссию, а считать дни до «дембеля» станет проще.

Поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе и в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ». Предположительно, окончательное утверждение они пройдут в июле текущего года, пишут «Известия».

Иногда происходит так, что новобранцы несколько дней проводят в сборных пунктах и это время не засчитывается в срок службы. Призывников поделят на две категории. В первую войдут новобранцы, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, к примеру, вчерашние школьники. Срок их службы будет отсчитываться со дня присвоения звания.

Во вторую категорию попадут призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании «рядовой». Служба для них начнется со дня приказа военкома о направлении в воинскую часть.

Ограниченно годные призывники, зачисленные в запас, смогут по желанию пройти повторную медкомиссию в возрасте от 18 до 27 лет. В настоящее время доля таких граждан около 30%, а оспорить ошибочное решение медкомиссии практически невозможно. Бывает так, что в дальнейшем молодые люди собираются поступить в военные вузы или хотят устроиться на работу в силовые структуры. Именно в таких случаях и пригодится возможность перепроверить диагноз.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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