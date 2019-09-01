Отказ от отсрочки и досрочная демобилизация: правила призыва в армию изменились в РФ

В России 1 сентября вступили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Обновленные правила призыва в армию позволяют призывникам, имеющим право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, добровольно от него отказаться.

Для этого молодой человек должен подать соответствующее заявление в призывную комиссию военкомата. «Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии», – говорится в поправках к закону, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Нововведения коснутся тех, кто имеет сыновей или родных братьев, погибших во время прохождения военной службы или военных сборов, обладателей ученой степени, а также студентов очной формы программ бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Кроме того, срочники, призванные на службу до 1 сентября текущего года, могут демобилизоваться досрочно, если основание для этого возникло в период прохождения службы – к примеру, рождение второго ребенка.

Ранее в Минобороны России заявили, что в России сокращается число уклонистов: так по сравнению с осенним призывом 2017 года в 2018 году их стало меньше более в чем два раза. Всего в прошлом году на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.

В мае стало известно, что Минобороны хочет изменить правила медосмотра при призыве в армию. Подготовленные оборонным ведомством поправки коснутся процедуры прохождения медкомиссии. В частности, будут расширены полномочия врачей. Они смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. По мнению авторов поправок, это позволит помочь в борьбе с медиками, которые за взятку освобождали призывников от службы, предоставляя им справки с фиктивными диагнозами.

Кроме того, призывников, ограниченно годных или негодных к несению военной службы, при наличии показаний будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». В результате его или вылечат и призовут, или, если болезнь хроническая, полностью освободят от службы. Это позволит Минобороны сэкономить деньги и поможет разгрузить госпитали военного ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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