Верховный суд разъяснил, должен ли призывник являться в военкомат без повестки

Российские призывники не обязаны без повестки являться в комиссариат. Об этом заявили в Верховном Суде России, разъясняя свое решение в споре молодого человека с военкоматом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в Подмосковье: россиянин состоял на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства. Сначала он получил отсрочку от призыва до окончания обучения по основному курсу в вузе, потом – на полгода – для поступления в аспирантуру. Когда эта отсрочка истекла, новой повестки явиться в военкомат парень не получил.

После того, как москвичу исполнилось 27 лет, военкомат отказался выдавать ему военный билет, ограничившись лишь справкой, которую выдают уклонистам. Мужчину такой документ не устроил, и он обратился в суд, заявив, что от службы в армии не уклонялся и зачисление его в запас как не прошедшего военную службу считает неправомерным.

Городской суд Щелково с его доводами согласился и признал решение призывной комиссии незаконным, подчеркнув, что после окончания отсрочки истца на службу в армию никто не призывал. Военкомат решение обжаловал, мотивируя тем, что после призывник должен был сам явиться в военкомат.

Областной суд вердикт первой инстанции отменил и встал на сторону военных. Апелляционная инстанция тоже. По мнению областного суда, гражданин вполне мог послужить, так что призывная комиссия поступила с уклонистом правильно. Тот факт, что после окончания отсрочки и до 27 лет его не призвали, по мнению апелляции, роли не играет, сообщает «Российская газета», отмечая, что апелляционная инстанция признала ошибкой и отсрочку аспиранту до 1 октября. В передаче кассационной жалобы Мособлсуд отказал.

Тогда молодой человек обратился в Верховный суд. В высшей судебной инстанции РФ отметили: у призывника нет обязанности самостоятельно, без повестки являться в военный комиссариат. Члены призывной комиссии должны были всесторонне изучить имеющиеся у них документы и коллегиально вынести свое заключение насчет гражданина, но не сделали этого.

В материалах дела, по мнению Верховного суда, нет доказательств направления аспиранту повестки. Поэтому суд первой инстанции рассудил спор правильно и принял законное решение. А вот вывод апелляции о незаконности предоставления аспиранту отсрочки вообще нельзя признать правильным. Ведь таких требований никто не заявлял. В результате Верховный суд отменил решение апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В разъяснении Верховного суда подчеркивается: гражданин, не получивший повестку и поэтому не явившийся в комиссариат, не несет ответственности, так как инициатива должна исходить от военкомата.

Это разъяснение особенно актуально в ходе начавшегося осеннего призыва. Напомним, до 31 декабря на военную службу планируется призвать 154 тысячи 100 россиян в возрасте от 10 до 27 лет. Ряду регионов призывное задание существенно увеличено. Например, в Челябинской области текущей осенью должно быть призвано на 63% больше, чем минувшей весной – 5 тысяч 200 человек против 3 тысяч 200.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.10.18

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