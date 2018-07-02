российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 июля 2018, 11:53 мск

Новости Общество

На Байконуре попали под запрет соцсети и мессенджеры

Сотрудникам космодрома Байконур в рабочее время запретили заходить в социальные сети и пользоваться мессенджерами, в том числе и с личных смартфонов и планшетов. Запрет введен с целью предотвращения утечек конфиденциальных данных.

На космодроме внедряется цифровой документооборот. Например, планы предстартовых работ будут направлять главам подразделений на специально выданные гаджеты, сообщает РИА «Новости».

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», – говорится в распоряжении директора космодрома Евгения Раковского.

В документе приводится список попавших под запрет соцсетей, а также перечень мессенджеров. Рабочие вопросы предлагается решать с помощью корпоративного сервиса электронной почты.

Источник издания подтвердил, что все сотрудники космодрома ознакомились с распоряжением и подписали документ, подтверждающий это.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 02.07.18

Анатолий Вассерман: Пенсионная реформа ошибочна и необоснованна. / На пост мэра Екатеринбурга претендует глава союза бизнесменов города. / В аэропорту Перми хозяева выбросили кота на помойку на солнцепек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Роскосмос

Роскосмос проштрафился больше всех: на 760 млрд рублей

У России не хватает денег на космос

Прибыльный космос: глава Роскосмоса заработал более 108 млн рублей

США теснят РФ в проекте лунной станции, считая российские разработки отсталыми

Россия бесплатно отдает Казахстану стартовые площадки на Байконуре

Успех со второй попытки: космический грузовик «Прогресс» отправился к МКС

Снова проблемы: пуск «Прогресса МС-08» перенесен на резервную дату

Потерю спутника «Метеор» списали на «разницу двух школ»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Казахстан, Роскосмос,

Новости партнеров