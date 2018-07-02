На Байконуре попали под запрет соцсети и мессенджеры

Сотрудникам космодрома Байконур в рабочее время запретили заходить в социальные сети и пользоваться мессенджерами, в том числе и с личных смартфонов и планшетов. Запрет введен с целью предотвращения утечек конфиденциальных данных.

На космодроме внедряется цифровой документооборот. Например, планы предстартовых работ будут направлять главам подразделений на специально выданные гаджеты, сообщает РИА «Новости».

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», – говорится в распоряжении директора космодрома Евгения Раковского.

В документе приводится список попавших под запрет соцсетей, а также перечень мессенджеров. Рабочие вопросы предлагается решать с помощью корпоративного сервиса электронной почты.

Источник издания подтвердил, что все сотрудники космодрома ознакомились с распоряжением и подписали документ, подтверждающий это.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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