Треть молодых россиян готовы уехать жить в другую страну

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил жителей России о готовности уехать на ПМЖ за границу. Выяснилось, что большинство россиян не хотят покидать Родину. Наибольшую готовность к эмиграции выказали представители молодежи.

Социологи отметили, что в последние семь лет доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной – в пределах 10-13%. В 2018 году только каждый десятый выразил готовность эмигрировать. 88% опрошенных не хотят покидать Россию. 2% затруднились с ответом.

Эмиграционные настроения сильны в основном среди молодежи. Так доля тех, кто готов поехать жить за границу среди граждан 18-24 лет составляет 31%. Кроме того, мысль о переселении чаще посещает тех, кто бывал в зарубежных поездках в последние 2-3 года (19-20%).

К тому же снизилась доля россиян, которые собираются осуществить переезд в течение года-двух. Будущие эмигранты стали осознаннее подходить к выбору страны проживания и предпринимать реальные шаги, например, изучать иностранный язык, выстраивать связь с теми, кто уже переехал.

Наибольшей популярностью среди стран, куда бы хотели переехать жить граждане России, пользуется Германия. Уехать туда на ПМЖ хотят 16%. Далее идут США – 7% и Испания – 6%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

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