Больше половины российской молодежи стремятся уехать из страны

В российском обществе усилились миграционные настроения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные «Левада-центром». Причем, в особенности стремление уехать из России заметно среди молодых респондентов.

В исследовании приняли участие 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах страны. Результаты социологи сравнили с данными, полученными в мае 2019 года.

В целом желание уехать высказали 21% россиян. В предыдущем опросе доля потенциальных эмигрантов была несколько ниже – 15%. Наиболее сильно показатель вырос среди граждан в возрастной категории 18-24 лет, из них 53% хотят покинуть Родину. В мае такой настрой был у 37% опрошенных этого возраста.

Почти треть (30%) граждан в возрасте от 25 до 39 лет хотят уехать на ПМЖ за рубеж. Среди респондентов 40-54 лет доля таких составляет 19%. Наименьшее число желающих уехать наблюдается в возрастной категории 55 лет и старше – 7%.

Наиболее частая причина, почему люди хотят уехать за границу, – желание обеспечить своим детям достойное будущее за рубежом. Респонденты считают экономическую обстановку в России неблагополучной. Кроме того, граждане называли лучшее качество медицинских услуг в других странах, а также больше возможностей для предпринимательской деятельности и бизнеса.

Тем не менее, большинство россиян (77%) не рассматривают вопрос об эмиграции: 57% опрошенных определенно не хотят уезжать из страны на ПМЖ, 20% респондентов ответили социологам, что, «скорее, не хотят» это делать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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