Рост НДС сделает население еще беднее, считают более половины россиян

Более половины жителей России (57%) ожидают, что повышение НДС с 18% до 20% негативно повлияет на их благосостояние. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно результатам исследования, 21% опрошенных не боятся роста ставки налога на добавленную стоимость, еще 4% убеждены, что повышение НДС окажет положительное влияние. 18% респондентов затруднились с ответом.

По данным социологов, 34% россиян считает, что повышение налога принесет отечественной экономике больше вреда, чем пользы. 19% придерживаются противоположного мнения, 15% полагают, что рост НДС принесет и пользу, и вред в равной мере.

Говоря о негативных последствиях повышения НДС, 16% участников опроса заявили, что эта мера приведет к росту цен, инфляции и других налогов, 12% прогнозируют снижение уровня жизни, 3% ожидают снижения покупательской способности населения, рост теневого бизнеса, вред для малого и среднего бизнеса. 2% респондентов опасаются роста воровства и коррупции. По 1% считают, что повышение НДС это – «ограбление людей», и ждут «усиления кризиса».

В то же время 16% респондентов заявили, что повышение налога поможет пополнить бюджет, 2% ждут развития экономики, по 1% опрошенных надеются на повышение зарплат, пенсий и пособий, а также ожидают, что деньги пойдут на решение важных проблем. Еще 29% участников опроса не видят положительных последствий от повышения НДС.

Опрос проводился 24 июня 2018 года в 104 населенных пунктах 53 регионах РФ. В нем участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщал «Новый День», премьер Дмитрий Медведев объявил об изменении ставки НДС с 1 января 2019 года 14 июня, а спустя два дня соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. В первом чтении документа будет рассмотрен 3 июля. По оценке Минфина, повышение НДС принесет бюджету более 600 млрд рублей ежегодно. Чиновники заявили, что средства будут направлены на выполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

Против повышения НДС выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен заявил, что при таком бухгалтерском подходе, который демонстрирует правительство, на развитии экономики можно поставить крест. Инициативу также раскритиковали объединения предпринимателей «Деловая Россия», «Опора России», а также отраслевые союзы «Руспродсоюз» и «Союзмолоко».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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