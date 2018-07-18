Из спасателей уберут мигрантов, судимых и взяточников: сотрудники МЧС пройдут переаттестацию

Новый глава МЧС РФ Евгений Зиничев решил провести массовую переаттестацию сотрудников боевых спасательных и пожарных частей. В последние несколько лет готовность бойцов проверялась чаще всего формально, в результате в ряды спасателей попали люди, которые не справляются с поставленными задачами.

Как стало известно ранее, МЧС не хватает более 23 тысяч человек, но и те, кто сейчас служит в ведомстве, далеко не всегда соответствуют предъявляемым требованиям. Порядок наведут аттестационные комиссии, которые «просеют, как через сито, настоящих бойцов, а балласт оставят за бортом», пишет «Лайф» со ссылкой на источник в Центральном региональном центре МЧС РФ.

Помогут в оценке профессиональных качеств офицеры недавно созданного Главного управления собственной безопасности. «Особисты проверят сотрудников МЧС РФ на судимости, коррупцию, принадлежность к гражданству РФ. Уж слишком много оказалось в МЧС РФ людей с гражданством других стран, – говорит собеседник издания. – Да и с коррупцией и криминалом пора разобраться. С 2012 года, как ведомство возглавил Владимир Пучков, дисциплина очень пошатнулась».

Аттестации сотрудников ведомства проводились и ранее, но часто спасателей не только МЧС, но и Минэнерго, Минприроды и других госструктур проверяли формально. Теперь же подход к этому делу обещают очень основательный и жесткий.

В МЧС РФ очень надеются, что переаттестация сотрудников боевых подразделений и начало набора свежих кадров помогут решить проблему дефицита кадров. Кроме того, Зиничев заявил, что финансирование ведомства и штатная численность должностей спасателей и пожарных к началу 2019 года будут увеличены.

Напомним, ранее масштабная внутренняя проверка в МЧС РФ выявила такое количество проблем с обмундированием и техникой для пожарных и спасателей, что положение ведомства можно назвать критическим. Численность сотрудников МЧС в последние годы сократилась настолько, что справляться с последствиями аварий и стихийных бедствий попросту некому. При этом из гособоронзаказа исключили пожарные рукава и автолестницы, но добавили тысячи беспилотников, не соответствующих предъявляемым требованиям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

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