Нехватка кадров, устаревшее оборудование и тысячи ненужных беспилотников: проверка в МЧС выявила множество проблем

В Министерстве чрезвычайных ситуаций прошла масштабная внутренняя проверка, которая выявила такое количество проблем с обмундированием и техникой для пожарных и спасателей, что положение ведомства можно назвать критическим. Численность сотрудников МЧС в последние годы сократилась настолько, что справляться с последствиями аварий и стихийных бедствий попросту некому. При этом из гособоронзаказа исключили пожарные рукава и автолестницы, но добавили тысячи беспилотников, не соответствующих предъявляемым требованиям.

Аудит в МЧС проводился в период с 28 мая по 15 июня по поручению нового министра Евгения Зиничева, пишет РБК. По результатам проверки будет определена и стратегия развития МЧС, рассказал собеседник издания. Доклад о выявленных проблемах подготовил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко. По его словам, первые трудности возникли в период, когда ведомство возглавлял Владимир Пучков. Бюджет МЧС с 2015 по 2017 год сократился почти на 15 млрд рублей.

Главная проблема, которую выявил аудит, – дефицит кадров. Пожарной охране не хватает более 23 тысяч человек, некомплект дежурных караулов – почти 11 тысяч. «В министерстве существует ложное мнение о довольно благополучной ситуации с укомплектованностью дежурных караулов – около 90%. Штатная численность караулов не соответствует установленным требованиям. Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», – отметил докладчик.

Имеются трудности и с комплектованием офицерского состава. К этому привел отказ от распределения выпускников профильных вузов в течение трех лет. Не хватает людей и в авиационных отрядах МЧС и Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), укомплектованность которой составляет 82%.

Из-за дефицита кадров в последние два года не проводились проверки организаций, выполняющих работы в области пожарной безопасности. В результате из-за системных ошибок и нарушений увеличилось количество пожаров, в том числе в торговых центрах. «Так, за шесть месяцев текущего года [в ТЦ и ТРК] произошло 56 пожаров, что на 75% выше, чем за аналогичный период 2017 года», – отметил Яцуценко.

Некоторые управленческие решение, принятые в МЧС с 2014 года, привели к «уничтожению системы материально-технического обеспечения». Аудит выявил критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных. По словам автора доклада, обеспечение службы тыла и вооружения в настоящее время составляет: продовольствием – 88%, вещами – 21%, горюче-смазочными материалами – 36%, средствами на содержание техники – 20%. Около 70% пожарной и специальной техники эксплуатируется с превышением допустимых сроков. Треть пожарных автомобилей работают более 25 лет. Боевую одежду огнеборцы носят по четыре года.

В социальной сфере для сотрудников МЧС наблюдается полный развал. «Системные ошибки финансирования привели к тому, что получение медицинской помощи сотрудниками МЧС сократилось на 70%. В 65 территориальных органах отсутствует медицинское обеспечение», – отмечается в докладе. Разрушена система обеспечения жильем. «Общий объем незавершенного строительства составил около 31 млрд рублей, не завершено строительство более 300 объектов, не достроены жилые дома с фондом 706 квартир», – утверждают аудиторы.

Выявлены несоответствия при формировании параметров гособоронзаказа, а именно, из госпрограммы вооружения исключили высотную технику, автолестницы, коленчатые подъемники, боевую одежду пожарных, пожарные рукава. Зато в закупки добавили 2 тысячи беспилотников на 450 млн рублей, при этом потребность в них составляет лишь 88 штук. Более того, характеристики БПЛА не соответствуют требованиям МЧС – диапазон рабочей температуры составляет от 0 до 40 градусов, а максимальное время использования – 23 минуты. Наблюдается и еще одна странность: стоимость приобретенных в рамках оборонзаказа автоцистерн превышает ту, по которой закупали ранее, в два раза.

Стоит отметить, что экс-глава МЧС Владимир Пучков прежде, чем уйти, собрал пресс-конференцию, на которой сообщил о сокращении числа пожаров, а также об улучшении пожарно-спасательных технологий и качественном рывке в области технического обеспечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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