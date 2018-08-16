Минпросвещения хочет ужесточить требования к усыновителям и сократить число приемышей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила о необходимости ограничить максимальное число одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку одной семье детей, а также ужесточить требования к усыновителям. По словам главы ведомства, соответствующая законодательная инициатива уже подготовлена.

Она напомнила, что на сегодняшний день действует норма, что максимальное количество приемных и родных детей в одной семье не должно превышать восьми, так как семья не должна быть «как детский сад или семейный детский дом».

В связи с этим она считает необходимым решительно ужесточить требования к усыновителям, в частности, ввести подробное психологическое обследование людей, пожелавших стать приемными родителями.

Данная инициатива, отметила министр, появилась в связи с многочисленными случаями насилия и убийств детей в приемных семьях, что указывает на небрежность при подборе будущих приемных родителей. Васильева напомнила трагедию января 2018 года. Изначально жителю Смоленской области было отказано в опеке над ребенком, но, несмотря на это, ребенок вместе с братом и сестрой оказались под опекой мужчины. Спустя какое-то время, приемный отец изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку.

По данным Минпросвещения, в банке данных детей-сирот находится 48 тысяч анкет. Ежегодно родительских прав в России лишаются около 50 тысяч человек.

Москва, Иван Гридин

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