Минпросвещения обновило требования к усыновлению

Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, предлагающим ужесточить требования к желающим усыновить или взять под опеку детей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Если документ будет утвержден, новые правила начнут действовать с 2021 года.

В частности, согласно новым правилам, можно будет усыновлять усыновлять не более одного ребенка в год. Исключение будет сделано для осиротевших братьев и сестер. По мнению авторов идеи, данная поправка будет способствовать более успешной адаптации ребенка в семье и позволит снизить риски возврата детей в детские дома.

Первоначально законопроект ограничивал количество передаваемых на воспитание детей с учетом кровных до трех (сейчас имеется рекомендация, что в приемной семье не должно быть более восьми детей). Министр просвещения Ольга Васильева поддерживала это предложение, но после критики приемных родителей и РПЦ из финального варианта документа этот пункт был исключен.

Отмечается, что законопроект устанавливает запрет для усыновителей менять место проживания по своему усмотрению. Переехать можно будет только после «проверки жилищно-бытовых условий по его новому месту жительства», которую будут проводить представители органа опеки и попечительства.

Также документ предусматривает, что потенциальные опекуны и совершеннолетние дееспособные лица, постоянно проживающие в их семье, должны будут обязательно пройти психологическое обследование. В ведомстве пояснили, что это необходимо, чтобы «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». То, как будут проводиться эти обследования, а также правила оспаривания их результатов и требования к психологам, определит правительство и Минпросвещения.

Издание пишет, что законопроект фактически снимает жесткие запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными попечителями. В ведомстве рассчитывают, что при вынесении решения об усыновлении ребенка суды будут наделены правом отступить от положений закона «в той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Это возможно, если суд установит обстоятельства, по которым «усыновление отвечает интересам ребенка».

Отметим, что основанием для поправок стало постановление Конституционного суда (КС). В частности, КС признал незаконным запрет на усыновление детей, проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C. Семейная пара из Впрочем, остается неясным, позволит ли новый закон оформить опеку над ребенком не только инфицированным родственникам, но и гражданам, зараженным ВИЧ, не имеющим родственных связей с усыновляемым ребенком.

Как писал «Новый День», в августе 2018 года глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила о необходимости ограничить максимальное число одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку одной семье детей, а также ужесточить требования к усыновителям.

Глава ведомства заявляла, что данная инициатива появилась в связи с многочисленными случаями насилия и убийств детей в приемных семьях, что указывает на небрежность при подборе будущих приемных родителей. Васильева напомнила трагедию января 2018 года, когда изначально жителю Смоленской области было отказано в опеке над ребенком, но, несмотря на это, ребенок вместе с братом и сестрой оказались под опекой мужчины. Спустя какое-то время, приемный отец изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку.

По данным Минпросвещения на лето 2018 года, в банке данных детей-сирот находилось 48 тысяч анкет. Ежегодно родительских прав в России лишаются около 50 тысяч человек.

Москва, Иван Гридин

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