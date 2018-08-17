Россиян хотят лишить контроля над личными данными

Жителей России с подачи разработчиков цифровой экономики хотят лишить контроля над своими личными данными. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» разрешают компаниям передавать их в другие организации без уведомления владельца, получив от него только согласие на обработку. В настоящее время закон такие действия запрещает.

Поправки разработали эксперты из IT-компаний, операторов связи и банков, сообщают «Ведомости». Фонд «Сколково», занимающийся в том числе созданием нормативов цифровой экономики, направил их в рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Чиновники либо утвердят поправки, либо вернут их на доработку. Авторы новой меры рассчитывают, что нововведения позволят бизнесу и стартапам оптимизировать обработку персональных данных, расширить перечень предоставляемых дистанционных услуг и предлагать клиентам только то, что им интересно.

Согласно законопроекту, ответственность за сохранность персональных данных по поправкам будет нести компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей предстоит разместить на сайте список всех организаций, которым она передаст обработку данных, либо найти другие способы сообщить гражданину о компаниях, получивших доступ к его личной информации, и прописать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.

Несмотря на то, что человек вправе узнать, куда компания передала его данные (для ответа на запрос компании дается месяц), запретить их передачу по цепочке у него не получиться – он сможет только отозвать первоначальное согласие. Кроме того, компании будет позволено обрабатывать данные в целях, которые сочтет выгодными для себя, а не только в изначально согласованных с клиентом.

Если поправки будут приняты, то граждане потеряют четкий контроль за передачей их персональных данных и станут бесправным в этом процессе, предупреждает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. По мнению эксперта, такой подход нарушает права пользователя. Она убеждена, что личные данные могут принадлежать только человеку и только он может ими распоряжаться.

С этой позицией соглашается партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Он полагает, что предложенные поправки выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.18

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