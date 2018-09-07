Россиянам позволят контролировать использование их персональных данных

В России планируется создать портал для контроля за использованием персональных данных граждан. Россияне смогут самостоятельно запретить это делать, следует из паспорта правительственной программы «Цифровая экономика», пишут «Известия». В документе уточняется, что ресурс появится до конца текущего года, но начнет работу годом позже. Эксперты считают, что новый ресурс сделает обращение компаний с персональными данными граждан более деликатными, однако организации еще только предстоит обязать на законодательном уровне работать с новым сервисом.

Главная задача будущего ресурса – информирование граждан об обработке их персональных данных, уточнили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день портал находится в начальной стадии разработки. Открытым остается вопрос, как именно граждане будут узнавать об использовании их личной информации, и будет ли портал государственным.

По словам главы департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, для реализации этой инициативы существует два способа. В первом случае появляется ресурс, куда все компании в онлайн-режиме передают информацию обо всех персональных данных граждан, которые они обрабатывают. Во втором варианте – все операторы персональных данных согласовывают определенные правила, на основании которых они присваивают идентификатор каждому человеку (например, производное от его ФИО и даты рождения). После этого они могут передавать ресурсу не его личную информацию, а этот идентификатор. Он и свяжет на портале сведения об использовании личных данных гражданина из различных источников, указал Антон Фишман.

предполагается, что пользователь посредствам нового ресурса, сможет ограничить использование его персональных данных. Этот пункт также включен в программу «Цифровая экономика». По похожему принципу работает сайт Госуслуг, на котором для связи между федеральными органами исполнительной власти используется СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия).

Оба способа достаточно сложны и имеют свои ограничения, подчеркнул Антон Фишман. Для их реализации необходимо будет внести изменения в законодательство и обеспечить надежную защиту персональных данных. Также на законодательном уровне будет необходимо обязать компании передавать сведения об использовании личной информации порталу.

В Роскомнадзоре отмечают, что в текущем году россияне стали чаще жаловаться на использование их персональных данных. Так, за первые шесть месяцев 2018 года в адрес службы пришло 17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Чаще всего поступали претензии из-за несоблюдения требований конфиденциальности, порядка и условий хранения информации.

Стоит отметить, что в середине августа в СМИ появилась информация о том, что жителей России с подачи разработчиков цифровой экономики хотят лишить контроля над своими личными данными. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» разрешают компаниям передавать их в другие организации без уведомления владельца, получив от него только согласие на обработку. В настоящее время закон такие действия запрещает.

Авторы новой меры рассчитывают, что нововведения позволят бизнесу и стартапам оптимизировать обработку персональных данных, расширить перечень предоставляемых дистанционных услуг и предлагать клиентам только то, что им интересно.

Согласно законопроекту, ответственность за сохранность персональных данных по поправкам будет нести компания, которая первоначально их собирала и получила согласие человека на их обработку. Ей предстоит разместить на сайте список всех организаций, которым она передаст обработку данных, либо найти другие способы сообщить гражданину о компаниях, получивших доступ к его личной информации, и прописать эти способы в том же договоре с ним, где он соглашается на обработку данных.

Если поправки будут приняты, то граждане потеряют четкий контроль за передачей их персональных данных и станут бесправным в этом процессе, предупреждает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович. По мнению эксперта, такой подход нарушает права пользователя. Она убеждена, что личные данные могут принадлежать только человеку и только он может ими распоряжаться.

С этой позицией соглашается партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Он полагает, что предложенные поправки выгодны только бизнесу, который сможет сделать данные товаром и продавать их в своих интересах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.18

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