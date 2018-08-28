В Минобороны назвали способ избежать службы в армии и получить звание

Студенты тех вузов, в которых нет военной кафедры, смогут получить звание без службы в армии. Для этого нужно поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других университетах. При желании попасть в вооруженные силы можно будет после окончания обучения. В Минобороны считают, что такой способ поможет пополнить войска техническими специалистами.

Пока программа работает в тестовом режиме в Сибири, пишут «Известия». В Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ) уже действует УВЦ, где есть две военные кафедры. Они в порядке эксперимента начинают обучать студентов других гражданских вузов.

Для поступления в УВЦ нужно написать заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Будущие сержанты учатся два года, солдаты – полтора. В СФУ сообщили, что желающих уже больше, чем выделено мест. Уточняется, что программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров.

Выпускников не будут призывать в армию, однако попасть в войска они смогут, заключив контракт. Спрос на военных специалистов, закончивших УВЦ, в российской армии есть. В первую очередь Минобороны рассчитывает таким образом восполнить дефицитные специальности

По словам экспертов, в штатном расписании военных частей сокращается количество должностей, где нужны призывники. На вооружение поступает все больше современной техники, которой должны управлять люди с хорошим образованием – желательно с высшим техническим.

В настоящее время в России проходит реформа военных кафедр при вузах, на их базе создаются УВЦ, где будут готовить военнослужащих запаса и кадровых офицеров. Приказ о замене военных кафедр на УВЦ в августе подписал президент, документ вступает в силу в феврале 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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