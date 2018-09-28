Путин увеличил число призывников в осенний призыв – 2018

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 сентября, подписал указ об осеннем призыве на службу в Вооруженные силы РФ. Согласно документу, российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 132 500 человек», – говорится в документе.

Отметим, что в ходе весеннего призыва 2018 года на службу в Вооружённые силы России были направлены 128 тыс. срочников. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский. По его словам, в том числе были призваны 2,8 тыс. жителей Крыма и Севастополя. По его словам, около 15% призывников имеют высшее образование, они получили возможность выбирать между годом службы по призыву и двумя годами по контракту.

Москва, Иван Гридин

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