Telegram готов передавать спецслужбам данные после решения суда

Мессенджер Telegram изменил свою политику конфиденциальности и согласился передавать данные о пользователях спецслужбам – при соблюдении некоторых условий. На официальном сайте мессенджера полностью обновилась страница с политикой конфиденциальности. В одном из новых пунктов появилось правило, которое гласит о том, что Telegram может передать спецслужбам IP-адрес и номер телефона пользователя.

Акцент сделан на пункт 8.3 Политики конфиденциальности под названием Law Enforcement Authorities. Он гласит следующее: «В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency в отчёте, публикуемом каждые полгода».

Другими словами, отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей только по решению суда и только по конкретным лицам. То есть, если вы не террорист, то беспокоиться о сохранности ваших данных не стоит. Более того, в Telegram специально завели канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам.

По словам главы Международной правозащитной группы «Агора», которая представляет интересы Telegram, Павла Чикова, прогнозировать дальнейший ход событий ещё рано. По его мнению, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как Telegram давно борется с терроризмом, пишет ресурс «Код Дурова».

«Более того, я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь – судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», – подчеркнул Павел Чиков.

В Роскомнадзоре в свою очередь заявили, что могут разблокировать Telegram после того, как мессенджер наладит взаимодействие с ФСБ по передаче данных. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина. «Telegram обязан обратиться в ФСБ России как уполномоченный и компетентный орган Российской Федерации и наладить взаимодействие по передаче данных для исполнения законодательства. Роскомнадзор может принять решение о разблокировке Telegram только после того, как будут удовлетворены требования ФСБ», – сообщил Субботин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.18

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