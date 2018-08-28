Telegram продолжит сопротивление российским спецслужбам

Изменение политики конфиденциальности популярного мессенджера Telegram, которая теперь предполагает возможность передачи спецслужбам персональных данных подозреваемых в терроризме, не приведет к разблокировке в России. Как сообщил основатель компании Павел Дуров, администрация мессенджера продолжит сопротивляться намерению российских спецслужб получить полный доступ ко всем сообщениям.

Дуров уточнил, что новые правила введены, «чтобы соответствовать европейским законам об охране личных данных», но при этом «в политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда».

Как считает Дуров, мессенджер все равно продолжат блокировать в России. Он пояснил, что российские власти «требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а прямой доступ к сообщениям всех пользователей. «Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление»,– подчеркнул основатель мессенджера.

Как сообщалось ранее, ФСБ хотела получить от Telegram ключи для дешифровки сообщений пользователей. Администрация компании отказалась их предоставлять.

13 апреля 2018 года Таганский суд вынес решение об ограничении доступа к мессенджеру, после чего Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые использует Telegram.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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