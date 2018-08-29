В каждой пятой российской семье копят деньги на сборы ребенка в школу

Более половины родителей школьников в России считают, что сборы ребенка в школу требуют значительных трат. При этом в каждой пятой семье признают, что подготовка к 1 сентября начинается задолго до этой даты – на форму и школьные принадлежности им приходится копить.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 51% родителей в России считают, что сборы в школу сопряжены с финансовыми трудностями, но рассматриваются как посильные, передает ТАСС. 21% опрошенных заявили, что на покупку школьной формы и канцелярских товаров они копят деньги.

Что касается качества современного образования, то 45% родителей считают, что сейчас в школе учат хуже, чем в то время, когда учились они. 40% респондентов уверены, что существующая система образования неэффективна и не позволяет получить необходимые навыки и знания.

В целом качество школьного обучения устраивает 67% родителей. 36% заявляют, что российское среднее образование соответствует мировым стандартам. Треть родителей с ними не согласны. Только 9% опрошенных считают российские стандарты продвинутыми по мировым меркам.

Большинство (72%) россиян отмечают, что полученных в школе знаний недостаточно, чтобы набрать достаточное количество баллов для поступления в хороший вуз, а потому приходится прибегать к помощи репетиторов.

Каждый третий (31%) назвал главным в работе учителя – умение найти подход к ребенку, еще 30% считают, что педагог должен быть грамотным и уметь доступно преподносить материал.

В опросе участвовали 1200 граждан России в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие детей школьного возраста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

В Тюмени подсчитали количество матерей-алиментщиц. / «Белые каски» завезли в Сирию химоружие для новых провокаций. / В Сургуте междугородний автобус упал на водителя (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»