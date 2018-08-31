Родители российских школьников назвали сумму трат на подготовку к учебному году

Российские семьи тратят более 21 тысячи рублей на сборы ребенка в школу. В эту сумму входит покупка одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и взносы на школьные нужды. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

На подготовку детей к новому учебному году в среднем уходит 21 тысяча 135 рублей, из них 10 тысяч 196 рублей россияне тратят на покупку школьной формы и сменной обуви, передает РИА «Новости». По 2,5 тысячи рублей стоят канцелярские принадлежности, рюкзак и учебно-методические материалы.

Родители также указали взносы на школьные нужды – 1,2 тысячи рублей по договоренности с руководством образовательного учреждения на охрану, уборку и т.п. Около 1 тысячи рублей семьи платят в качестве добровольного взноса.

67% респондентов согласны с тем, что школьную форму нужно приобретать за свой счет, по сравнению с 2010 годом этот показатель значительно вырос. Каждый третий считает, что подарки учителям необходимо оплачивать и собственного кармана. Такое же количество опрошенных готовы доплачивать за дополнительные занятия по основным предметам.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ ранее, более половины (51%) родителей школьников в России считают, что сборы в школу сопряжены с финансовыми трудностями, но рассматриваются как посильные. При этом в каждой пятой семье признают, что подготовка к 1 сентября начинается задолго до этой даты – на форму и школьные принадлежности им приходится копить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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