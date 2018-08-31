Российским ученикам запретят пользоваться смартфонами в школах

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева поддержала идею запрета смартфонов в школах. По словам министра, многие образовательные учреждения уже сейчас запрещают детям пользоваться телефонами, так как на уроках в гаджетах нет необходимости. В то же время по любым вопросам родители могут связаться с учителями.

«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», – заявила Васильева на всероссийском родительском собрании (цитата по «Интерфакс»).

Министр пояснила, что школы в России оснащены всем необходимым, классы оборудованы техническими новинками, в том числе планшетами. Поэтому надобности в личном смартфоне у учеников нет. «Говорят, что нужны [телефоны] для работы, но для работы они не нужны», – добавила Васильева.

Многие образовательные учреждения уже пошли по такому пути. В школах есть специальные ящики, куда можно сложить смартфон, а родители при необходимости могут связаться с педагогами.

В сентябре во Франции вступает в силу законопроект, запрещающий использование смартфонов в средней и начальной школах. Запрет распространяется на все гаджеты, имеющие подключение к интернету, в том числе на «умные» часы. Детям в возрасте от трех до 15 лет будет запрещено пользоваться смартфонами и другими подобными устройствами не только на уроках, но и на переменах. Запрет коснется и учителей. Исключения будут сделаны для инвалидов и детей с недостатками развития. Цель законопроекта – оградить детей от чрезмерного увлечения интернетом, а также снизить зависимость от технологий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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