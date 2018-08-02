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Четверг, 2 августа 2018, 15:19 мск

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В школах Франции запретили пользоваться гаджетами

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование смартфонов в средней и начальной школах. Запрет распространяется на все гаджеты, имеющие подключение к интернету, в том числе на «умные» часы. Он начнет действовать в сентябре 2018 года.

За законопроект проголосовали правящая партия «Вперёд, республика», а также «Демократическое движение» и «Союз демократов и независимых». С критикой выступили республиканцы, коммунисты и участники «Неподчинившейся Франции». Данный запрет был одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона, который уже поприветствовал его принятие.

Детям в возрасте от трёх до 15 лет будет запрещено пользоваться смартфонами и другими подобными устройствами не только на уроках, но и на переменах. Запрет коснется и учителей. Исключения будут сделаны для инвалидов и детей с недостатками развития.

Цель законопроекта – оградить детей от чрезмерного увлечения интернетом, а также снизить зависимость от технологий. Критикующие документ политики отмечают, что во Франции с 2010 года действует запрет на использование смартфонов на уроках, если нет «образовательных целей».

По данным французского телекоммуникационного ведомства ARCEP, более 90% детей во Франции в возрасте от 12 до 17 лет пользуются смартфонами. Также, передает TJ, правительственные эксперты считают, что чрезмерное увлечение электроникой приводит к зависимости и нарушениям сна.

Париж, Иван Гридин

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