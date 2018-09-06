Названа причина эмиграции певицы Юлии Самойловой

В пресс-службе российской певицы, участницы «Евровидения» Юлии Самойловой объяснили, почему исполнительница хочет покинуть России.

Представитель певицы пояснил желание Юлии эмигрировать проблемами со здоровьем. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «360».

«Это вопросы здоровья», – сообщили в пресс-службе исполнительницы, отметив, что пока неизвестно, в какую страну певица собирается уехать. Представитель Самойловой подтвердил, что певица выступит с официальным заявлением в четверг, 6 сентября, в своем Instagram.

Как сообщал «Новый День», ранее Юлия Самойлова заявила в соцсетях о готовности переехать жить в Европу. Она сообщила, что расскажет подробности своего решения в четверг в 16:00. Последнее на момент написания текста фото в Instagram Самойловой сделана в аэропорту «Шереметьево». Певица сопроводила снимок хэштегами #европа #поехали. Позже ее агент в подтвердил планы исполнительницы покинуть Россию, но не смог объяснить мотивы поступка Самойловой.

Решение певицы разделило пользователей соцсетей на два лагеря. Одни обрушились с гневными комментариями в адрес Самойловой, другие высказывают слова поддержки:

«Родину продала! Тебя взрастила, вскормила, а тебя потянуло на кисельные берега»;

«Скатертью дорога, как говорится»;

«Россию опозорила, теперь за Европу взялась»;

«Правильное решение! Удачи!»;

«Желаю удачи, не слушайте злых и завистливых людей. Они не достойны вашего внимания»;

«Юлечка, я буду рада, если у тебя всё получится. В России люди жестокие, к инвалидам относятся очень плохо»

«Пускай она найдет свою цель в жизни».

Напомним, Самойлова дважды прошла отбор на международный конкурс «Евровидение» от России. В 2017 году она не смогла принять участие в мероприятии, так как оно проходило на территории Украины, власти которой запретили певице въезд в страну. В 2018 году Самойлова выступила весьма неудачно – она не сумела пройти в финал конкурса. После этого пользователи Рунета оставили много злобных комментариев в ее адрес.

У Юлии Самойловой первая группа инвалидности. Она с детских лет передвигается в инвалидном кресле.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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