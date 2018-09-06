российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 сентября 2018, 08:51 мск

Новости Культура

Певица Юлия Самойлова готова уехать в Европу навсегда

Фото: официальный сайт Юлии Самойловой jsvok.ru

Российская певица, участница международного конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова заявила о готовности переехать жить в Европу. На ее странице в Instagram появилась публикация с соответствующим обращением.

Певица Юлия Самойлова готова уехать в Европу навсегда

Юлия Самойлова сообщила, что расскажет подробности своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в Instagram Самойловой сделана в аэропорту «Шереметьево» и не содержит никаких уточнений.

Самойлова на «Евровидении»

Как писал «Новый День», Самойлова дважды прошла отбор на конкурс песенного мастерства «Евровидение» от России. В 2017 году она не смогла принять участие в мероприятии, так как оно проходило на территории Украины, власти которой запретили певице въезд в страну. В 2018 году Самойлова выступила весьма неудачно – она не сумела пройти в финал конкурса. После этого пользователи Instagram оставили много гневных комментариев под ее фотографиями.

У Юлии Самойловой первая группа инвалидности. Она с детства передвигается в инвалидной коляске.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.18

Жена Медведева зажигает под хиты Сердючки: «весело и с песнями подняли пенсионный возраст», язвят соцсети (ВИДЕО). / Кобзон в бронзе: Церетели выполнит завещание знаменитого певца. / «Шедевр! Сердце аж заколотилось»: в соцсетях восторгаются первым за пять лет треком Земфиры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Лучше бы Бузову отправили»: Самойлову раскритиковали за провал на «Евровидении»

Первый канал не дал денег на платье и коляску для Самойловой

«Полная деградация»: Рунет шокирован победой «курицы» на «Евровидении»

Метки / Европа

МИД РФ припугнул Европу за учения НАТО у российских границ

В Сербии после укусов инфицированных комаров скончались десятки человек

Во Франции у туристов из России украли ценностей на 1 млн евро

В Норвегии пропал без вести соратник Джулиана Ассанжа

Трамп угрожает выходом США из ВТО

«Экономическое убийство» Турции: Европа на грани кризиса

Трамп теряет Европу: Германия и Франция отказываются быть «вассалами» США

В Лондоне автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Бульварное чтиво, В мире, Видеорепортаж, Культура, Общество, Россия, Европа,

Новости партнеров