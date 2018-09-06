Певица Юлия Самойлова готова уехать в Европу навсегда

Российская певица, участница международного конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова заявила о готовности переехать жить в Европу. На ее странице в Instagram появилась публикация с соответствующим обращением.

Юлия Самойлова сообщила, что расскажет подробности своего решения в четверг в 16:00. Последняя на момент написания текста фотография в Instagram Самойловой сделана в аэропорту «Шереметьево» и не содержит никаких уточнений.

Самойлова на «Евровидении»

Как писал «Новый День», Самойлова дважды прошла отбор на конкурс песенного мастерства «Евровидение» от России. В 2017 году она не смогла принять участие в мероприятии, так как оно проходило на территории Украины, власти которой запретили певице въезд в страну. В 2018 году Самойлова выступила весьма неудачно – она не сумела пройти в финал конкурса. После этого пользователи Instagram оставили много гневных комментариев под ее фотографиями.

У Юлии Самойловой первая группа инвалидности. Она с детства передвигается в инвалидной коляске.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.09.18

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