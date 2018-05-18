Первый канал не дал денег на платье и коляску для Самойловой

Певица Юлия Самойлова раскритиковала Первый канал за плохую подготовку к «Евровидению-2018». Девушка сообщила, что платье для выступления ей пришлось покупать самой и даже на специальную инвалидную коляску денег не дали.

Самойлова рассказала о подготовке к песенному конкурсу в интервью, опубликованном на YouTube-канале «The Люди». Певица признала, что ее номер оказался провальным. При этом даже если бы она без ошибок исполнила композицию, по словам Самойловой, подняться выше ей бы не удалось из-за других факторов.

Юлия рассказала, что ее номер для «Евровидения» был отрепетирован полностью лишь один раз. Вся работа по подготовке к конкурсу велась «спустя рукава», а многие вопросы приходилось решать самой. «Я никак не могла на это повлиять, мне только говорили: «Не загружайся, это все замечательно, ты ничего не понимаешь»», – отметила певица.

Кроме того, Первый канал сэкономил на выступлении, например, наряд Самойловой пришлось готовить самой, на собственные деньги. Один из коллег певицы сообщил, что организаторы должны были купить специальную инвалидную коляску, но отказались это сделать.

Напомним, Юлия Самойлова не пробилась в финал песенного конкурса «Евровидение-2018», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. Пользователи в социальных сетях, посмотревшие выступление россиянки, согласились с мнением жюри и раскритиковали девушку за слабый голос и исполнение без эмоций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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