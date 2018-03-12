Юлия Самойлова поедет на «Евровидение-2018» от России

Певица Юлия Самойлова стала официальным участником международного музыкального конкурса «Евровидение-2018» от России. Об этом было объявлено в эфире воскресного «Времени» на «Первом канале».

«Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять «Евровидение». Девушка с характером и песня со стержнем», – презентовали российскую конкурсантку в программе «Время». В Лиссабоне исполнительница представит песню I Wonʼt Break («Я не сломаюсь»). Клип на эту композицию уже опубликован в Сети.

Как сообщал «Новый День», певица Юлия Самойлова, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в прошлом году в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления девушки на концерте в Крыму. В МИД России назвали решение Киева политическим. Киев предложил России заменить участницу на «подходящую», но получил отказ. В России также заявили, что Юлия будет участвовать в «Евровидении-2018» независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Победителем прошлогоднего музыкального конкурса стал португалец Сальвадор Собрал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

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